معرض الطرق العربية في المتحف الوطني الايطالي حتي مارس 2020

انسامد - 27 نوفمبر - تشرين ثان - فتح المتحف الوطني الايطالي في روما ابوابه في الفترة من 28 نوفمبر الي اول مارس 2020 للجمهور لحضور معرض الطرق العربية و الذي افتتحه وزيري الثقافة الايطالي داريو فرانشيشيني و السعودي بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان ال سعود.



يقدم المعرض بدئا من رأس تمثال هائل من الأسرة اللحيانية من القرن الخامس إلى الثاني قبل الميلاد إلى القناع الجنائزي الذهبي في القرن الأول الميلادي.. قلادات من اللؤلؤ والفيروز والياقوت وبقايا من اللوحات الجدارية الملونة والعديد من العجائب الأخرى من العصر الحجري الحديث وحتى القرن العشرين من المملكة العربية السعودية. تم اختيار أكثر من 450 قطعة أثرية نادرة من مئات الاكتشافات من البحوث الأثرية التي أجريت في المملكة العربية السعودية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي من قبل متخصصين سعوديين وأجانب ، بما في ذلك النشاط المهم للبعثة الأثرية الإيطالية.



في كتالوج المعرض ، برعاية اليساندرا كابوديفرو وسارة كولانتونيو ، يمكنك اكتشاف العديد من المواقع الأثرية والعربية والإسلامية ، المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي ، والكنوز الرائعة التي تحتوي عليها: من أمثلة الفن الصخري الموجود في جميع أنحاء المنطقة (من "موقع الهجن" في تيماء وتاروت) إلى الواحات الكبيرة في الصحراء (تيماء ، قريرية ، عين جوعان ، ددان) ، من مدن القوافل القديمة (قرية الفاو) إلى مملكة الأنباط ، حتى العصر الإسلامي و عند ظهورالمملكة العربية السعودية.



في مقدمة النشرة المصورة ، يؤكد فرانشيشيني على أن "طرق العرب" هي "علامة على مقدار الثقافة التي هي وسيلة لعلاقات دولية متبادلة أفضل". وردده زميله السعودي الذي أكد على "أن لإيطاليا وشبه الجزيرة العربية علاقات ثقافية قوية لأكثر من 2000