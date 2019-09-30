متحف برادو:مؤتمر باليرمو و صقليةفي 3 اكتوبر

انسامد - 30 سبتمبر - ايلول - احتفال بالذكرى المئوية الثانية
لتأسيس متحف برادو ، ينظم معهد سرفانتس في باليرمو ، في 3 أكتوبر
في مقره ، مؤتمر "باليرمو وصقلية في متحف برادو".
في اطار المؤتمر سيتم تقديم فالومير وهو من كبار الخبراء في الرسوم
الايطاليى و سيقوم بالقاء كلمة حول الفنانين و الاعمال الفنية
المتعلقة بصقلية و المعروضة في مجموعة متحف برادو و هي من الاعمال
الفنية الاساسية الخاصة بصقلية.
و يمكن هنا تمييز عملين فنيين بطريقة خاصة لوحة سبازيمو دي سيسيليا
لرافائيل و تعتبر علي راس المجموعة و هي من مقتنيات فيليب الرابع و
هي كذلك من الاعمال المفضلة في المتحف منذ العقود التاريخية
الاولي..ثم تاتي لوحة المسيح - كريست - من مجموعة انتونيلا دا
ميسينا و هي الايقونة الحقيقية لمتحف برادو منذ ان استحوذ عليها في
1965.
سيكون المؤتمر فرصة مهمة للحديث عن فنانين و اعمال فنية تعكس
العلاقة العلمانية بين صقلية و المملكة الاسبانية.
يتزامن هذا الحدث مع مشروع إعادة بناء مذبح كنيسة سانتا ماريا ديلو
سباسيمو الذي صممه النحات الصقلي جاجيني ، والذي يضم لوحة رافايللو
سبازيمو دي سيسيليا .