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متحف برادو:مؤتمر باليرمو و صقليةفي 3 اكتوبر
    انسامد - 30 سبتمبر - ايلول - احتفال بالذكرى المئوية الثانية لتأسيس متحف برادو ، ينظم معهد سرفانتس في باليرمو ، في 3 أكتوبر في مقره ، مؤتمر "باليرمو وصقلية في متحف برادو".

    في اطار المؤتمر سيتم تقديم فالومير وهو من كبار الخبراء في الرسوم الايطاليى و سيقوم بالقاء كلمة حول الفنانين و الاعمال الفنية المتعلقة بصقلية و المعروضة في مجموعة متحف برادو و هي من الاعمال الفنية الاساسية الخاصة بصقلية.

    و يمكن هنا تمييز عملين فنيين بطريقة خاصة لوحة سبازيمو دي سيسيليا لرافائيل و تعتبر علي راس المجموعة و هي من مقتنيات فيليب الرابع و هي كذلك من الاعمال المفضلة في المتحف منذ العقود التاريخية الاولي..ثم تاتي لوحة المسيح - كريست - من مجموعة انتونيلا دا ميسينا و هي الايقونة الحقيقية لمتحف برادو منذ ان استحوذ عليها في 1965.

    سيكون المؤتمر فرصة مهمة للحديث عن فنانين و اعمال فنية تعكس العلاقة العلمانية بين صقلية و المملكة الاسبانية.

    يتزامن هذا الحدث مع مشروع إعادة بناء مذبح كنيسة سانتا ماريا ديلو سباسيمو الذي صممه النحات الصقلي جاجيني ، والذي يضم لوحة رافايللو سبازيمو دي سيسيليا .

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