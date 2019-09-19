قصر كاسيرتا الملكي من افضل 10 مواقع للزيارة في العالم

انسامد - 19 سبتمبر - ايلول - يعتبر القصر الملكي في كازيرتا اكبر
مقر ملكي في العالم ويحتوي علي حديقتين رائعتي الجمال احداهما
مصممة علي الطراز الايطالي و الاخري علي الطراز الانجليزي .
و قد تحول قصر بازيرتا الباروكي الذي قام بتصميمه لويجي فانفيتيلي
بطلب من تشارلز الثالث من بوربون في القرن الثامن عشر الي موقع
موقع تراثي تابع لليونسكو منذ عام 1997 .
كان تشالرز الثالث يريد منافسة قصور فرساي ومدريد: الا ان النتيجة
كانت قصرا فخما مغمورا في حديقة تبلغ مساحتها اكثر من 120 هكتارا
ما بين حدائق ، ومنطقة طبيعية ، وممرات للصيد ومجمع صناعي لإنتاج
الحرير.
عند مدخل السكن يوجد سلم رخامي مهيب ، بينما يوجد في الطابق الأول
قاعة للاحتفالات و الرقص وشقق ملكية مع غرف النوم.
قناة كارولينو هي أيضًا جزء من القصر الملكي ، أحد أكثر المتاحف
زيارة في إيطاليا ، والتي تغذي نوافير الحديقة التي تضيء عند غروب
الشمس ، ومجمع سان ليوسيو ، موطن متحف سيلك ، ضمن المقتنيات
المثيرة للاعجاب بعض الأنوال القديمة وآلات الغزل الأصلية.