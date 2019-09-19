قصر كاسيرتا الملكي من افضل 10 مواقع للزيارة في العالم

انسامد - 19 سبتمبر - ايلول - يعتبر القصر الملكي في كازيرتا اكبر مقر ملكي في العالم ويحتوي علي حديقتين رائعتي الجمال احداهما مصممة علي الطراز الايطالي و الاخري علي الطراز الانجليزي .



و قد تحول قصر بازيرتا الباروكي الذي قام بتصميمه لويجي فانفيتيلي بطلب من تشارلز الثالث من بوربون في القرن الثامن عشر الي موقع موقع تراثي تابع لليونسكو منذ عام 1997 .



كان تشالرز الثالث يريد منافسة قصور فرساي ومدريد: الا ان النتيجة كانت قصرا فخما مغمورا في حديقة تبلغ مساحتها اكثر من 120 هكتارا ما بين حدائق ، ومنطقة طبيعية ، وممرات للصيد ومجمع صناعي لإنتاج الحرير.



عند مدخل السكن يوجد سلم رخامي مهيب ، بينما يوجد في الطابق الأول قاعة للاحتفالات و الرقص وشقق ملكية مع غرف النوم.



قناة كارولينو هي أيضًا جزء من القصر الملكي ، أحد أكثر المتاحف زيارة في إيطاليا ، والتي تغذي نوافير الحديقة التي تضيء عند غروب الشمس ، ومجمع سان ليوسيو ، موطن متحف سيلك ، ضمن المقتنيات المثيرة للاعجاب بعض الأنوال القديمة وآلات الغزل الأصلية.



