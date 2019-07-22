سيلينونتي:مسرحيات كلاسيكية علي معابد اثرية

انسامد - 22 يوليو - تموز - بدأت الدورة 15 للموسم الثقافي الصيفي
للعروض الكلاسيكية و التي ستعرض خشبة واحد من اجمل مسارح منطقة
البحر المتوسط في المنطقة الاثرية سيلينونتي علي المسارح الحجرية
تحت رعاية متنزه سيلينونت و كهف دي كوسا و بانتيليريا بالتعاون مع
مهرجان استريوسا و كابو انتيكا .
و تستمر العروض حتي يوم 25 اغسطس و سيكون البرنامج مخصصا بالكامل
للموضوعات الكلاسيكية و بدأت العروض بالعمل المسرحي لهيسبيريوس -
الغربي - و يقوم ببطولته الممثل سيباستيانو ترينجالي و هو عبارة عن
عمل موسيقي غنائي مستوحي من اسطورة اوروبية .