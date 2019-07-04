متحف بولونيا:ترميم "حي" للنحت الأتروري

انسامد - 4 يوليو - تموز - في كل يوم أربعاء في شهر يوليو ، سيتمكن
زوار متحف الآثار في بولونيا من حضور جلسة ترميم مباشرة على تمثال
جنائزي إتروري . .إنه أسد من الحجر الرملي ، ذو فك مفتوح ، قادم من
مقبرة جيارديني دي مارغريتا ويعود تاريخه إلى نهاية القرن السادس
قبل الميلاد.
و قد عثر عليهاعالم الآثار إدواردو بريزيو بين عامي 1887 و 1889
على وجه التحديد في مقبرة أثناء بناء أهم حديقة في المدينة.
منذ اكتشاف المقبرة ظهرت علامات واضحة و اثار سرقة وعثر على اغراض
جنائزية مكسورة إلى نصفين و كانت جثة الحيوان بلا رأس لذلك بقيت
في مخزن المتحف و لم يتم عرضها للجمهور علي الاطلاق .
تهدف عملية الترميم إلى جمع شطري التمثال قدر الإمكان..وتبدأ
العملية بتنظيف السطح وتوحيد لون الحجر. .و سيتمكن الحاضرون من
مشاهدة عملية الترميم اثناء حدوثها و تسمي "موقع البناء المفتوح"
الذي تم اختباره بالفعل في الماضي في المتحف الوطني.
و تتم المبادرة تحت اشراف جمعية أصدقاء المتحف الأثري في بولونيا
- بمساعدة مؤسسة كاريسبو ونادي بولونيا و مجموعة الروتاري.