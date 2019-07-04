متحف بولونيا:ترميم "حي" للنحت الأتروري

انسامد - 4 يوليو - تموز - في كل يوم أربعاء في شهر يوليو ، سيتمكن زوار متحف الآثار في بولونيا من حضور جلسة ترميم مباشرة على تمثال جنائزي إتروري . .إنه أسد من الحجر الرملي ، ذو فك مفتوح ، قادم من مقبرة جيارديني دي مارغريتا ويعود تاريخه إلى نهاية القرن السادس قبل الميلاد.



و قد عثر عليهاعالم الآثار إدواردو بريزيو بين عامي 1887 و 1889 على وجه التحديد في مقبرة أثناء بناء أهم حديقة في المدينة. منذ اكتشاف المقبرة ظهرت علامات واضحة و اثار سرقة وعثر على اغراض جنائزية مكسورة إلى نصفين و كانت جثة الحيوان بلا رأس لذلك بقيت في مخزن المتحف و لم يتم عرضها للجمهور علي الاطلاق . تهدف عملية الترميم إلى جمع شطري التمثال قدر الإمكان..وتبدأ العملية بتنظيف السطح وتوحيد لون الحجر. .و سيتمكن الحاضرون من مشاهدة عملية الترميم اثناء حدوثها و تسمي "موقع البناء المفتوح" الذي تم اختباره بالفعل في الماضي في المتحف الوطني. و تتم المبادرة تحت اشراف جمعية أصدقاء المتحف الأثري في بولونيا - بمساعدة مؤسسة كاريسبو ونادي بولونيا و مجموعة الروتاري.



