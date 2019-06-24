معرض حول أعمال المصور الياباني أراكي في سيينا

أنسامد - 24 يونيو/ حزيران - تستضيف مدينة سيينا الايطالية في الفترة بين 21 يونيو إلى 30 سبتمبر معرضا حول أعمال المصور الياباني نوبويوشي أراكي.



يقام المعرض الذي يضم 2200 صورة من أعمال المصور الياباني في متحف سانتا ماريا ديلا سكالا برعاية فيليبو ماجيا الذي اختار أعمالًا تعود لأكثر من عشرين سلسلة من إنتاج المصور الياباني من أوائل الستينيات حتى اليوم.



ويقدم المعرض بانوراما كاملة عن الإنتاج الضخم للمصور الياباني أراكي تضم أعمالا معقدة للغاية ومفصلية والتي جعلت منه واحد من المصورين المشهورين في جميع أنحاء العالم.



تُعرض العديد من أعمال نوبويوشي أراكي لأول مرة في إيطاليا وفي أوروبا أيضا. ويعرض المتحف مقطع فيديو يظهر أراكي أثناء اختيار أعمال المعرض إلى جانب المنسق فيليبو ماجيا وكتاب كتالوج مع مجموعة مختارة من 300 عمل من بين الاعمال المعروضة.



