البعثة الأثرية المصرية الإيطالية تكشف عن مقبرة صخرية باسوان

أنسامد - 24 أبريل/ نيسان - عثرت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة بمنطقة مقابر الاغاخان بغرب اسوان برئاسة الدكتورة باتريشيا بياسنتي على مقبره اثرية منحوتة في الصخر لشخص يدعى tjt والتي تعود للعصر اليونانى الرومانى، وفقا لبيان وزارة الآثار المصرية.



صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أنه تم العثور بداخل المقبرة على تابوت خشبي يحمل النص الهيروغليفى كاملا، والذي استطاعة البعثة من خلاله معرفة اسم صاحب المقبرة بالاضافة إلى نص لتقديم الشعائر والتراتيل الجنائزية لثالوث الاقليم الاول للمعبود خنوم وساتت وعنقت والمعبود حابي اله النيل.



وأشار د. ايمن عشماوي رئيس قطاع الاثار المصرية أن المقبرة تتكون من سلم يودى الى حجرة جانبية عثر بها على تابوت منحوت فى الصخر، وحجره اخرى امامية عثر بداخلها على مجموعة من المومياوات فى حالة سيئة من الحفظ بالإضافة إلى 3 نيشات محفورة فى الصخر.



ومن جانبها قالت د. باتريشيا بياسنتيني رئيس البعثة أنه تم العثور ايضا على العديد من المقتنيات الأثريه الهامة التى تعود الى العصر اليونانى الرومانى من ضمنها مجموعة كبيرة من الكارتوناج تتمون من كارتوناج لقدمين مرسوم عليهما صوابع قدمى صاحب المومياء الذى يرتدى صندلا ويضهر من خلاله اظافر مذهبه، وكارتوناج ابيض، وكارتوناج لغطاء راس كامل والذى يظهر عليه قرص الشمس المجنح فى الاعلى، بالاضافة إلى اثنين من الاقنعه الجنائزيه المذهبه ، وتمثالين صغيرين احداهما بحالة جيدة من الحفظ لطائر البا الذي يمثل روح المتوفى وتظهر عليه جميع تفاصيل الزخرفه، ومجموعه كبيره من الامفورات مختلف الشكل وانائين من الفخار يحتويان على القار المستخدم فى التحنيط.



وأضافت أن البعثة الأثرية قد انتهت أيضا من عمل خريطة كاملة للموقع عن طريق رفع معمارى لعدد 226 مقيره من مقابر المنطقة.



