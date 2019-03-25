متاحف الفاتيكان تستضيف معرضا عن أحد أعمال ليوناردو دا فينشي

أنسامد - 25 مارس /آذار - تستضيف متاحف الفاتيكان في الفترة من 22 مارس إلى 22 يونيو معرضا عن أحد أعمال الرسام الايطالي الشهير ليوناردو دا فينشي.



ويضم المعرض لوحة القديس جيروم في البرية، بمناسبة الذكرى 500 لوفاة ليوناردو دا فينشي. حيث تمثل اللوحة ناسك مسن انهكه الصوم والعزلة، أثناء جلوسه في الصحراء مرتديا قطعة من القماش تغطي جسده، ممسكا بحجر في يده ليضرب صدره.



وتعد هذه اللوحة هي اللوحة الوحيدة لليوناردو دا فينشي من المجموعات البابوية الموجودة في روما.



وقالت باربارا جاتا مديرة متاحف الفاتيكان إن المعرض يقام في ساحة القديس بطرس وسيكون الدخول مجانا، مشيرة إلى أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار مشاركة الجمهور هذا العمل الذي يعد رمزا لمتاحف الفاتيكان، حيث سيمتد المعرض على مدار ثلاثة أشهر.



بعد روما، ستسافر اللوحة إلى نيويورك لعرضها في متحف المتروبوليتان للفنون. وقبل العودة إلى الفاتيكان ستذهب اللوحة لمتحف اللوفر في باريس حيث تنظم العاصمة الفرنسية تكريما كبيرا من أجل ليوناردو دا فينشي.



