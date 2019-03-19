عمل فني ضخم عند بوابة تاريخية في ميلانو

أنسامد - 19 مارس /آذار- تعرض مؤسسة Fondazione Nicola Trussardi في ميلانو في الفترة من الثلاثاء 2 أبريل حتى الأحد 14 أبريل 2019 ، عملا فنيا ضخما يحمل اسم A Friend (صديق) من تصميم الفنان الغاني Ibrahim Mahama (مواليد 1987 في مدينة تامال في غانا).



يتم تقديم هذا العمل بمناسبة أسبوع ميلانو للفنون Milanese Art Week، وخلال معرض ميلانو للأثاث Salone del Mobile.



وقد تم تصميم هذا العمل خصيصا لبوابتين لتحصيل الرسوم عند بوابة بورتا فينيسيا Porta Venezia التاريخية في مدينة ميلانو الايطالية.



بعد أعماله الواسعة النطاق التي قدمها في العديد من المعارض الدولية الكبرى - بدءًا من النسخة 56 من معرض بينالي البندقية للفنون عام 2015 حتى معرض Documenta للفن الحديث (2017) في كاسل وأثينا، دعت مؤسسة Fondazione Nicola Trussardi الفنان الغاني إلى ميلانو لتنفيذ عمل فني ذو نطاق حضري في موقع رئيسي في المدينة، عند تقاطع بوابة Porta Venezia.



وهذا الموقع هو واحد من ستة بوابات رئيسية في أسوار المدينة القديمة، ويقع على نفس محور البوابات التي أقيمت سابقًا خلال العصور الرومانية والعصور الوسطى والإسبانية.



لقرون عديدة ، كانت بورتا فينيسيا معروفة باسم البوابة الشرقية لميلانو، وكانت بمثابة الحدود التي تفصل الجانب الحضري للمدينة عن الريف. وبالتالي ، فهو المكان الذي ساهم تاريخيا في تحديد تضاريس ميلانو والعلاقة بين المدينة والعالم الخارجي.



كما هو الحال في العديد من الاعمال الهامة التي نفذها في المتاحف والمكتبات والمباني الحكومية والمسارح ومحطات السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم، فإن الفنان الغاني سوف يزين Porta Venezia بأكياس الجوت، ليصنع هوية جديدة لهذين المبنيين، مع التأكيد على أصولهما التاريخية ووظائفهما الرمزية كأماكن للتجارة والتبادل.



من خلال بحثه وتحويل المواد، يسلط Ibrahim Mahama الضوء على بعض أهم قضايا اليوم، مثل الهجرة والعولمة وانتقال البضائع والشعوب عبر الحدود وبين الأمم. يستمد أعماله من المواد التي يتم جمعها من البيئات الحضرية - مثل الأجزاء المعمارية والخشب والنسيج، وعلى وجه الخصوص أكياس الجوت.



الصورة: أحد أعمال Ibrahim Mahama في معرض Documenta في كاسل بالمانيا