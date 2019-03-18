معرض عن أعمال الرسام الاسباني خوان ميرو في روما

أنسامد - 18 مارس /آذار- يحتضن مقر إقامة السفير الاسباني في إيطاليا معرضا لأعمال الرسام الاسباني الشهير خوان ميرو في الفترة بين 22 مارس إلى 11 مايو.



جاء تنظيم المعرض في إطار التعاون بين شركة Abertis Infraestructuras ومؤسسة Abertis ومؤسسة Joan Miró والسفارة الاسبانية في إيطاليا.



يقام المعرض في غرفتين، من ناحية يسمح للجمهور بالدخول إلى مكان لا يمكن الوصول إليه عادة، من ناحية أخرى يقدم فرصة للاستمتاع بخمسة أعمال لميرو.



يضم المعرض ثلاثة لوحات فنية ومنحوتين من أعمال خوان ميرو في الفترة بين 1972 إلى 1974، وهي فترة غزيرة في حياته المهنية.



