مشاركة إيطالية بالمهرجان السينمائي بتونس

أنسامد - 12 مارس /أذار - يبداء اليوم الثلاثاء في لوريو بتونس الإصدار التاسع عشر من المهرجان السينمائي Cinema de la Paix ويستمر حتى 17 مارس (آذار).



ستركز طبعة هذا العام على موضوع "القدر" وستشمل مناقشات بعد العروض والفعاليات الموسيقية. يهدف المهرجان ، الذي ينظمه نادي تونس السينمائي والعديد من الشركاء ، إلى الترويج للأفلام ذات المحتوى المهم والنتائج الاجتماعية والرسائل القوية.



هناك 12 فيلما من المقرر 11 دولة. بالنسبة لإيطاليا ، في 14 مارس ، سيتم عرض أفلام قصيرة "فالبارايسو" (2016) ، و "كارغو" (2012) ، و "صوفيا" (2008) لكارلو سيروني ، وكذلك روبرتو روسيليني "ألمانيا لعام 1948" الكلاسيكي صفر'.



