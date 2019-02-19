جامعة موليزي في تونس لإطلاق مشروع إيراسموس

انسامد - 19 فبراير/ شباط - شاركت جامعة موليزي الايطالية في الاجتماع الذي نظمته جامعة المنستير التونسية لإطلاق أنشطة مشروع تطوير المناهج الدراسية في الماجستير في التاريخ والآثار، حيث تعد جامعة موليزي مؤسسة رائدة فيها.



ومن المقرر أن يمتد المشروع على مدار ثلاث سنوات، ويتم تنفيذه باشراف وتنسيق Giuliana Fiorentino من قسم العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والتربية.



وينفذ المشروع بتمويل من البرنامج الأوروبي Erasmus + KA2 لتعزيز التعاون والابتكار وتبادل الممارسات الجيدة وبناء القدرات في مجال التعليم العالي. ويهدف لتنظيم واعتماد الماجستير الدولي والتوجيه المهني في التاريخ والآثار وتعزيز التراث الثقافي بهدف تحديث نظام الجامعات التونسية ضمن إطار أوروبي.

