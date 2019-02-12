متحف ثمنمائة رومانيا ...اكتشاف وجهة رحلات غنية

انسامد - 12 فبراير - شباط - انها بحق تجربة غامرة و غنية من
الناحية الفنية و التاريخية و الفكر السياسي و غوص في حالة الاتحاد
الايطالي في القرن التاسع عشر.. تلك الجولة السياحية التي يقدمها
معرض ثمنمائة : الفن الايطالي ما بين فرانشيسكو هايز و جيوفاني
سيجانتيني " و الذي تم افتتاحه مؤخرا في متاحف سان دومينجودي فورلي
و سيستمر حتي منتصف يونيو القادم.
تساعد تلك الرحلة علي اكتشاف العديد من التعبيرات الفنية و
التاريخية من القرن التاسع عشر و خاصة مرحلة الوحدة الايطالية
المنتشرة في منطقة رومانيا و الكوت دازور .
ينقسم المعرض الي 15 قسم و يضم الاثار و صالات العرض الفنية و
متاحف و اعمال لاشخاص ممن شاركوا بافكارهم و مواهبهم الخلاقة في
اشاعة مناخ ادي في النهاية الي توحيد ايطاليا مثل الشعراء جيوفاني
باسكولي و فيسينزو مونتي و الموسيقار بيترو ماسكانيي الي الكاتب و
الروائي الفريدو اورياني .
تتيح الجولة فرصة اكتشاف افضل ما في المنطقة و معرفة الاحداث التي
وقعت في رومانيا اثناء الوحدة في الفترة الواقعة ما بين توحيد
ايطاليا و الحرب الكبري.
تقول اندريا كورسيني المستشارة الاقليمية للسياحة في ايميليا
رومانيا ان هذا المعرض يساعد علي اكتشاف الثقافة بعد خلطها
بالشهادات الفنية و التاريخية بكافة المذاقات و اضافة المناظر
الطبيعية الخلابة".
كل هذه الاشياء تصنع من رومانيا الوجهة القيمة ذات الاهمية القصوي
في كل مخططات الرحلات المعاصرة .