متحف ثمنمائة رومانيا ...اكتشاف وجهة رحلات غنية

انسامد - 12 فبراير - شباط - انها بحق تجربة غامرة و غنية من الناحية الفنية و التاريخية و الفكر السياسي و غوص في حالة الاتحاد الايطالي في القرن التاسع عشر.. تلك الجولة السياحية التي يقدمها معرض ثمنمائة : الفن الايطالي ما بين فرانشيسكو هايز و جيوفاني سيجانتيني " و الذي تم افتتاحه مؤخرا في متاحف سان دومينجودي فورلي و سيستمر حتي منتصف يونيو القادم.



تساعد تلك الرحلة علي اكتشاف العديد من التعبيرات الفنية و التاريخية من القرن التاسع عشر و خاصة مرحلة الوحدة الايطالية المنتشرة في منطقة رومانيا و الكوت دازور . ينقسم المعرض الي 15 قسم و يضم الاثار و صالات العرض الفنية و متاحف و اعمال لاشخاص ممن شاركوا بافكارهم و مواهبهم الخلاقة في اشاعة مناخ ادي في النهاية الي توحيد ايطاليا مثل الشعراء جيوفاني باسكولي و فيسينزو مونتي و الموسيقار بيترو ماسكانيي الي الكاتب و الروائي الفريدو اورياني .



تتيح الجولة فرصة اكتشاف افضل ما في المنطقة و معرفة الاحداث التي وقعت في رومانيا اثناء الوحدة في الفترة الواقعة ما بين توحيد ايطاليا و الحرب الكبري.



تقول اندريا كورسيني المستشارة الاقليمية للسياحة في ايميليا رومانيا ان هذا المعرض يساعد علي اكتشاف الثقافة بعد خلطها بالشهادات الفنية و التاريخية بكافة المذاقات و اضافة المناظر الطبيعية الخلابة".



كل هذه الاشياء تصنع من رومانيا الوجهة القيمة ذات الاهمية القصوي في كل مخططات الرحلات المعاصرة .



