معرض عن حياة نيلسون مانديلا في لندن

انسامد - 11 فبراير / شباط - تستضيف العاصمة البريطانية لندن معرضا عن حياة الزعيم الجنوب الافريقي الراحل نيلسون مانديلا يضم 150 قطعة من مقتنياته.



وقال نكوسي زويليفيلي، حفيد نيلسون مانديلا إن هذا المعرض يحكي عن حياة جده ويروي كيف أنه ولد في قرية صغيرة بالقرب من نهر Mbashe ثم أصبح رمزا عالميا، مضيفا أنه كرس 67 عاما من حياته لخدمة الإنسانية، داعيا العالم لمواصلة ما فعله. نكوسي زويليفيلي عضو في المؤتمر الوطني الأفريقي ويعتبر وريث الرئيس السابق لجنوب أفريقيا.



وقال نكوسي أثناء تقديم المعرض في لندن " "كان جدي بطلا للعدالة والسلام وحقوق الإنسان. بالنسبة لي كانت تجربة كبيرة أن أكون قريبا له، وأصبحت تجاربه دروسا لحقيقية بالنسبة لنا. كان صوتًا للعدالة والسلام وحقوق الإنسان".



ويضم المعرض 150 قطعة من مقتنيات الزعيم الأفريقي الراحل، من بينها صور ومقاطع فيديو تعرض لاول مرة عن حياته، بدأ من سنوات حياته الأولى مرورا بالطفولة والمراهقة ثم نضاله الذي قاده فيما بعد للسجن الذي قضى فيه 27 عاما.



وأضاف نكوسي أن النضال من أجل الحرية لم ينته، مشيرا إلى أنه ينبغي على إفريقيا أن تكون قادرة على استغلال مواردها الطبيعية لإعادة بناء نفسها .



ودعا قادة العالم إلى الاجتماع ودعم الديمقراطية والشفافية والالتزام بمكافحة الفقر.



