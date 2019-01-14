فيرمونت تفتتح أول فندق لها في الرياض

أنسامد - 14 يناير/كانون الثاني - أعلنت فنادق ومنتجعات "فيرمونت" التابعة لمجموعة "أكور للفنادق" (AccorHotels)، الرائدة في قطاع الضيافة العالمية، عن افتتاح "فيرمونت الرياض"، أول فنادق المجموعة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.



ووفقا لقناة "العربية"، يتألف الفندق من 298 غرفة فندقية، كما يعتبر جزءاً من مجمع "البوابة الاقتصادية"، الذي يضم مجموعة من مراكز المؤتمرات والمساحات التجارية يشغلها أكثر من 70 شركة عالمية ومؤسسة إقليمية.



كما يعتبر فندق "فيرمونت الرياض" أقرب فندق فاخر إلى مطار الملك خالد الدولي، كما أنه الفندق الفاخر الوحيد الذي يقع في الجزء الشمالي من المدينة.



ونقلت قناة "العربية" عن سلامة بن سعيدان، ممثل مالك الفندق: قوله "نحن مسرورون للغاية بافتتاح فندق "فيرمونت الرياض"، إذ تتميز هذه المدينة بحيويتها وموقعها كوجهة عالمية تجذب الزوار ورجال الأعمال على حدٍ سواء".



وأضاف أنه تم تصميم الفندق بما يلّبي الاحتياجات المختلفة للضيوف من خلال توفير وسائل الراحة ومراكز اللياقة البدنية وخيارات الطعام المختلفة، إلى جانب توفير قاعات مخصصة لعقد الاجتماعات والمناسبات الخاصة.



وينضم "فيرمونت الرياض" إلى مجموعة فنادق ومنتجعات "فيرمونت" التي تزيد عن 75 فندقاً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك The Plaza في نيويورك، وThe Savoy في لندن، وFairmont Grand Del Mar، وفيرمونت النخلة في دبي، و Fairmont Peace Hotel في شانغهاي.



