مهرجان الأقصر للسينماالإفريقية:برنامج لدعم الأفلام التسجيلية

أنسامد - في 26 ديسمبر/ كانون الأول/ أطلق صندوق (اتصال) لدعم الفيلم الإفريقي التابع لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برنامجه (ستب 2) لدعم وتطوير أفلام تسجيلية طويلة للموهوبين من أبناء القارة السمراء.



وذكرت إدارة المهرجان، في بيان اليوم الأربعاء، أن المشروع يأتي استكمالا لما بدأه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في إلقاء الضوء على قدرات الفيلم التسجيلي الطويل كأداة ووسيلة إبداعية سينمائية في التعبير الحر عن القضايا الإنسانية الملحة في أفريقيا، مشيرة إلى أن إدارة الصندوق أطلقت ورشة لتطوير مشروعات تسجيلية طويلة قيد الإنتاج بإدارة أساتذة وخبراء من أبناء القارة وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مارس 2019 .



وحول تفاصيل المشاركة كشفت المخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير صندوق (اتصال) عن أن الاشتراك متاح للشباب حتى سن 35 سنة من دول إفريقيا كافة وسيتم اختيار 4 إلى 6 مشروعات لتطويرها ، كما سيتم دعوة الفائزين للحضور إلى الأقصر لتقديم ومناقشة وتطوير أعمالهم والتعرف على وسائل التمويل والتوزيع.



