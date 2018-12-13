مصر:الكشف عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة ال18 بكوم أمبو في أسوان

انسامد - 13 ديسمبر - كانون اول - كشفت البعثة الأثرية السويدية برئاسة الدكتورة ماريا نيلسون العاملة بمنطقة جبل السلسلة بكوم أمبو في أسوان عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الـ 18 وذلك أثناء أعمال الحفر.



وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - في تصريح اليوم - إن المقبرة تقع على عمق 5 أمتار، وهي غير مزخرفة، وتتكون من حجرة للدفن وحجرتين جانبيتين، وقد سبق وتعرضت لمحاولات الحفر خلسة مما جعلها مملوءه بالرمال والطمي وهو ما تسبب في عدم إمكانية تقييم الضرر الذي لحق بها. وأضاف وزيري أن المياه الجوفية التي ملأت المقبرة تسببت كذلك في الضرر على الغرف الداخلية والقطع الأثرية الموجودة بها.



ومن جهته، قال عبدالمنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة إنه بالرغم من الحالة السيئة التي وجدت عليها المقبرة تم الكشف بداخلها عن ثلاثة توابيت مصنوعة من الحجر الجيري؛ اثنان منها لرضيع وطفل صغير، كما تم الكشف أيضا عن مجموعة من الجعارين والتمائم، وبقايا هياكل عظمية لما يقرب من 50 شخصا نصفها تخص أشخاصا بالغين والنصف الآخر لأطفال، مما يشير إلى وجود مجتمع متكامل وعائلاتهم كانت تعيش في تلك المنطقة.