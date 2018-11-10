الكشف عن 7 مقابر بجبانة سقارة بها مجموعة من القطط المحنطة

أنسامد 10 نوفمبر /تشرين الثاني/ - أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار الكشف عن 3 مقابر من الدولة الحديثة و4 مقابر قديمة بها مجموعة آثار منها القطط المحنطة المعبودة "باستيت" بجبانة سقارة وهى بداية لكشف أثري ضخم بتلك المنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض تلك الآثار فى متحف ايمحتب بسقارة لمدة شهر بدءا من يوم 15 نوفمبر الحالى. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير بمنطقة آثار سقارة للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري، بحضور أكثر من 30 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بمصر.



وقال إنه من المقرر الإعلان عن كشفين أثريين قبل نهاية 2018 فى محافظتين من محافظات مصر خلال الفترة المقبلة.



