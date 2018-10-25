الملكة كليوباترا كانت تعرف الهيروغليفية وتجيد 9 لغات

انسامد - 25 اكتوبر - تشرين الاول - أكد الدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية أن الملكة كليوباترا السابعة الشهيرة ، آخر ملكات البطالمة ومصر القديمة ، كانت الملكة الوحيدة من ملوك البطالمة التي تعرف الهيروغليفية.



وقال عبدالبصير ، في محاضرته التي ألقاها عن ملكات الفراعنة إن الملكة كليوباترا كانت تجيد 9 لغات فضلا عن حبها للعلم والعلماء وتبحرها في مختلف العلوم والثقافات على عكس الرواية الرومانية الظالمة للملكة.



وأكد عظمة المرأة المصرية القديمة ودورها في المجتمع المصري القديم وصعودها لحكم مصر قبل كل ملكات العالم القديم ؛ مما يؤكد على عظمة وتفرد الحضارة المصرية القديمة. الملكة كليوباترا السابعة والمعروفة باسم كليوباترا هي آخر ملوك الأسرة المقدونية، التي حكمت مصر منذ وفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد، وحتى احتلال مصر من قِبَل روما عام 30 قبل الميلاد.



كانت كليوباترا ابنة بطليموس الثاني عشر المصري . وقد خلفته كملكة سنة 51 ق.م مشاطرة العرش أخاها بطليموس الثالث عشر . وقد وصُفـت بأنها كانت جميلة وساحرة . على نقيض ماتبرزها الصور التي وصلت إلينا . أما الرجال الذين وقعوا في غرامها فقد أسرتهم بشخصيتها القوية الظريفة وبذكائها ودهائها .



