بدء تشغيل مطار جديد جنوب القاهرة

انسامد - 16 اكتوبر - تشرين الاول - أعلن وزير الطيران المصري الفريق " يونس المصرى " أن مطار سفنكس يهدف لتخفيف الضغط الكبير على مطار القاهرة واستيعاب حركة النمو المستمر للركاب بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية الوافدة جاء ذلك خلال مرسام التشغيل التجريبى لمطار سفنكس حيث وصل على أول رحلة يستقبلها مطار سفنكس قادمة من مطار القاهرة بصحبة قيادات وزارة الطيران ز وقال " المصرى " : إن مطار سفنكس يخدم المطار أهالى مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والهرم ومحافظات أخري من بينها الفيوم وبنى سويف والمنيا ومشروع مطار سفنكس يتماشى مع الأهداف الإستراتجية لرؤية مصر2030 الرامية إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وﺗﻮفير اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ لتشجيع الإﺳﺘﺜﻤﺎرالخارجى وتنشيط الحركة السياحية وأن مرحلة التشغيل التجريبى لمطار سفنكس تسمح لنا باختبار ومتابعة الكفاءة التشغيلية للمطار بطريقة عملية، حيث يتم التركيز على اختبار كافة الأنظمة التشغيلية والأمنية وتحديد المشكلات الفنية إذا وجدت ومعالجتها قبل الإفتتاح الرسمى للمطار ..



سيساعد المطار الجديد على تنشيط حركة التجارة والسفر بمصر حيث بدأ الفريق "يونس المصرى "وزير الطيران المدنى فى مؤتمر صحفى لعرض إمكانيات المطار والإستعدادات الخاصة بتشغيل مطار سفنكس تجريبيا حيث انتهت الشركة القابضة للمطارات من تجهيز كافة المعدات والأجهزة والرادارت والأجهزة الملاحية بالمطار، وتوزيع العاملين بمختلف صالات السفر والوصول ومناطق وصول وسفر الركاب وساحات انتظار السيارات الخاصة بالمودعين والمستقبلين، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية والتأمينية بجميع الطرق والمحاور المؤدية من وإلى مطار سفنكس، غرب القاهرة بطريق مصر الاسكندرية الصحراوى ووضع اللافتات الإرشادية للمطار وصالاته.



يذكر أن مطار سفنكس الدولى يخدم مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، ويقع بالقرب من المتحف المصري الكبير ومنطقة الهرم، ويخدم المناطق السياحية بالقاهرة باستقباله رحلات اليوم الواحد، ويهدف المطار لتخفيف الضغط على مطار القاهرة، والواقع شرق العاصمة المصرية، ويتكون من مبنى الصالة الرئيسي وبرج المراقبة الجوية و24 مكتب خدمية .



كما يوجد بالمطار ممران رئيسيان للإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى ممرات مساعدة للطوارئ، ويحتوى على 4 محطات كهرباء فرعية ، ومبنى للأرصاد الجوية، ويستوعب 300 راكب في الساعة وتبلغ تكلفة إنشائه 300 مليون جنيه ، وتقع بوابته الرئيسية على طريق إسكندرية الصحراوى وتبلغ المساحة الإجمالية للمبانى 25 ألفا و 500 متر مربع ، و يتكون من صالة للسفر و أخري للوصول و صالة لكبار الزوار و مكاتب إدارية للجوازات و منطقة جمارك و أمن موانئ ويحتوي مطار سفنكس علي 4 محطات كهرباء فرعية و قامت الشركة الإستشارية المصرية بإنشائه وتنفيذ بإشراف القوات المسلحة المصرية ..



