الأردن : اكتشاف تماثيل أثرية في جرش

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين الاول -اعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب اكتشافات جديدة في موقع الحمامات الشرقية في مدينة جرش.



وذكرت صحيفة الرأي الاردنية أن عناب زارت الموقع برفقة أمين عام وزارة السياحة والاثار عيسى قموه ومدير عام دائرة الأثار العامة بالوكاله يزيد عليان.



وقالت عناب خلال تفقدها موقع حفرية البعثة الفرنسية في جرش بمنطقة الحمامات الشرقية ان البعثة سجلت خلال هذا الموسم إكتشاف ثلاثة تماثيل تمثل الهة المسارح وتمثال يمثل الهة النبيذ (ديونسوس) وآنية برونزيه تستخدم لحفظ العطور وأجزاء مختلفة لتماثيل مجهولة الهوية، مشيرة الى ان هذه الإكتشافات تمثل أهمية كبيرة جدا ليس في الأردن ولكن على مستوى العالم .



واستمعت عناب الى شرح مفصل من مدير اثار جرش زياد غنيمات والدكتور توماس ليبون مدير الحفرية من جامعة تورس الفرنسيه عن الأكتشافات الجديدة لهذا العام.



وأعلنت عناب أن الوزارة ستقيم إحتفالا كبيرا لإشهار هذه الإكتشافات الحدثية بعد أن يتم عرضها في مركز زوار جرش ليطلع عليها كل من يزور موقع آثار جرش .



وستقوم الوزارة بخطة ترويجية لهذه الاكتشافات الحديثة في مدينة جرش والتي تعتبر الأولى ليس في مدينة جرش الأثرية ولكن على مستوى العالم والتي ستسهم في ترويج الحركة السياحية لموقع آثارجرش والمواقع الأثرية في الأردن.



