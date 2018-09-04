إحياءاللغةالتصويريةللفن المصري القديم في معرض بالمتحف المصري

انسامد - 4 سبتمبر - ايلول - يستضيف المتحف المصري بالتحرير معرضا مؤقتا تحت عنوان " بين الأمس والغد، الفن من منظور واقعي"، لفنان التصوير الفوتوغرافي الأمريكي الألماني الأصل مارك إيروين بابي بالاشتراك مع متحف هلدسهايم بألمانيا، وذلك لمدة شهر بالقاعة رقم 44 بالدور الأرضي للمتحف.



المعرض يضم مجموعة من اللوحات الفنية التي استطاع الفنان " بابي" من خلالها إحياء اللغة التصويرية والوحدات الزخرفية للفن المصري القديم إلى وسائط تصويرية واقعية ومعاصرة، حيث قام بتطوير أدوات الخصائص المميزة للفن المصري من خلال التمثيل الواقعي والتعبير الفوري لجسم الإنسان من أوجه متعددة.



يقومهذا الأسلوب الجديد في الفن - والذي أطلق عليه الفنان الأمريكي " الواقعية الافتراضية" - على مراعاة النسب القياسية وتداخل الصور والرموز والنصوص، فقد اعتبره العديد من علماء المصريات ميلادا جديدا وإحياء للفن المصري القديم.



اللوحات قام بتنفيذها فريق دولي يعمل تحت إشراف "بابي" يضم أكثر من 50 متخصصا ، من بينهم 13 عالما في مجال المصريات ، من مؤسسات مختلفة مثل جامعة براون ، وجامعة هارفارد ، وجامعة السوربون ، وجامعة كولومبيا البريطانية ، والجامعة الأمريكية في القاهرة. كما أوضحت أنه تم عرض هذا المعرض من قبل بالولايات الأمريكية المتحدة، ومتحف هلدسهايم بألمانيا، ومكتبة الإسكندرية.



