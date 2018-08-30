المتحف المصري يحتفل بذكرى الأديب نجيب محفوظ

انسامد - 30 اغسطس / اب / ينظم المتحف المصري بالتحرير اليوم الخميس احتفالية بعنوان "الأدب المصري قديما وحديثا" وذلك احتفالا بذكري الأديب الراحل نجيب محفوظ.



وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف ، في تصريح لها اليوم ، إن الاحتفالية تبدأ في تمام الساعة السادسة مساء وهي تلقي الضوء على الأدب في مصر القديمة والذي يتضمن العديد من الروائع التي تشمل أدب القصة والرواية والأسطورة وذلك ضمن خطة قطاع المتاحف التربوية والتعليمية لربط مختلف الجمهور بالمتاحف.



ومن جانبها.. أوضحت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف أن الاحتفالية تتضمن جولة إرشادية مجانية داخل قاعات المتحف، يليها محاضرة عن الأدب المصري الحديث والأديب الراحل نجيب محفوظ وذلك بحديقة المتحف في تمام الساعة السابعة مساء.



