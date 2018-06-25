اجتماع لوزراءالسياحة والثقافة العرب ديسمبر بالإسكندرية

انسامد - 25 يونيو/ حزيران - أعلن السفير كمال حسن علي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية انه تقرر عقد اجتماع مشترك لمجلس وزراء السياحة والثقافة العرب بمكتبة الاسكندرية يوم ١١ ديسمبر المقبل وذلك بهدف بناء شراكات فاعلة بين الدول العربية في مجال السياحة الثقافية واعتماد السياحة محركا رئيسا للتعريف بالتراث الثقافي العربي وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره وابراز الامكانيات التنموية الهائلة لقطاع السياحة في الوطن العربي.



جاء ذلك في تصريحات له في ختام اعمال الدورة ٢٢للمكتب التنفيذي لوزراء السياحة العرب بالجامعة العربية.



وقال ان المقترح بعقد الاجتماع المشترك بين وزراء السياحة والثقافة هو مقترح مقدم من المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزراي السابق وتم خلال الاجتماع استعراض الرؤية المقترحة والمقدمة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية لتفعيل وتعزيز العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية وذلك من خلال بيان أوجه التلاقي الواضح بين السياحة من جه والتراث الثقافي والحضاري من جه اخرى.



كما أضاف ان اجتماع المكتب التنفيذي ناقش ايضا دراسة انشاء مركز عربي صيني للتكوين السياحي والفندقي في تونس في ضوء ورقة العمل المقدمة من وزارة السياحة والصناعات التقليدية في تونس بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة .



كما تم مناقشة طرق تمويل هذا المركز بالتعاون بين الجانبين الصيني والعربي حيث تشير الدراسات الى مؤشرات تطور تدفق السياح الصينيين للبلدان العربية والتي تقدر ب٢مليون سائح سنويا.



كما ناقش المكتب التنفيذي مقترح مصري بوضع جائزة للمجلس الوزراي العربي للسياحة في مجال التميز والابتكار السياحي،كما ناقش المكتب معايير الجودة السياحية في مجالي الاعلام السياحي ووكالات السياحة والسفر حيث تم الاتفاق على تعديل مسمى الجائزة لتكون جائزة افضل إعلام سياحي عربي ورفع تلك المعايير للاجتماع القادم للمجلس الوزراي العربي للسياحة للنظر في اعتمادها .



كما ناقش المكتب ورقة عمل حول دور الهيئة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية بالاضافة الى مناقشة دور الاعلام السياحي في تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة .



