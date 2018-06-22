وفد مصري رفيع غادر إلى روما لحضور فعاليات ثقافية

انسامد - 22 يونيو / حزيران - غادر القاهرة مساء الخميس وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة الدكتورة " إيناس عبدالدايم " وزيرة الثقافة متوجها إلى روما فى زيارة لإيطاليا تستغرق عدة أيام يشارك خلالها فى فعاليات ثقافية مصرية إيطالية، وذلك حسبما أفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي.



تنظم الفعاليات مؤسسة بينيديتى الثقافية والتى تعد أحد أكبر الجهات الداعمة للثقافة والفنون فى إيطاليا وبرعاية المؤسسات الحكومية الإيطالية، وستلتقى وزير الثقافة مع نظيرها الإيطالى "داريو فرنشيسكينى" كما تلتقى مع رئيس أوبرا سانتا سيتشيليا، ورئيس أوبرا روما، بجانب عدد من الشخصيات المهمة المعنية بالشأن الثقافى.



كما تشهد الفعاليات الثقافية بعض العروض الفنية بمدينة فيتربو يومى السبت والأحد القادمين وعروض فرعونية لفرقة بالية أوبرا القاهرة التابعة لدار الأوبرا، وإقامة معرض مصرى دائم بقصر الباباوات بفيتربو (انظر الصورة)، والذى يرجع تاريخه لأكثر من ألف عام وهو المقر الأول لباباوات الكنيسة الكاثوليكية لمدة تخطت 200 عام قبل الانتقال للمقر الرئيسى للفاتيكان.



