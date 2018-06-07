اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة

انسامد - 7 يونيو / حزيران - يعقد ‏المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة يومي 24 و25 يونيو دورته العادية ال٢٢ وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



‏والدول العربية الأعضاء بالمكتب التنفيذي حاليا هي الأردن، تونس، البحرين، السعودية، العراق، ليبيا، مصر، المغرب. ويترأس الدورة الحالية للمكتب الأمير سلطان بن سلمان آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية.



‏وقالت مدير ادارة السياحة والنقل بجامعة الدول العربية دكتورة دينا الظاهر ان جدول أعمال المكتب يتضمن سبعة بنود ومن أهمها الترتيب لعقد اجتماع مشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية بهدف بناء شراكة فاعلة بين الدول العربية في مجال السياحة والثقافة.



كما يتضمن الدراسة النهائية لإنشاء مركز عربي صيني للتكوين (التدريب) السياحي والفندقي بتونس، ودور المنظمات العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية.



و يناقش الاجتماع دور الإعلام السياحي في تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة ووضع معايير الجودة السياحية في مجال الإعلام السياحي وكالات السياحة والسفر (معايير جائزة افضل أفضل إعلام سياحي عربي).



‏كما يتضمن جدول الأعمال اقتراح مقدم من وزارة السياحة في مصر بوضع جائزة للمجلس الوزاري العربي للسياحة في مجال التميز والابتكار.



‏وسيصدر عن المكتب التنفيذي توصيات بشأن تلك الموضوعات ومن ثم يتم رفعها للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورتها القادمة للنظر في إقرارها.



