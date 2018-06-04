حجز 90% من رحلات روسيا الجوية للقاهرة

انسامد - 4 يونيو / حزيران - اكدعضو مجلس الأعمال المصري الروسي رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، مصطفى خليل، إن الخط الجوي الذي استأنف عمله بين القاهرة وموسكو من جانب شركتي الطيران مصرللطيران و إيروفلوت الروسية يعمل بشكل منتظم، وبنسبة حجز 90% وخاصة في الرحلات القادمة من موسكو للقاهرة.



وأضاف رئيس اتحادالغرف السياحية السابق في تصريحات خاصة نشرتها وسائل الاعلام أن نسبة الإقبال على المقصد السياحي المصري كبيرة جدًّا على الرغم من عدم وجود دعاية لمصر في السوق الروسي، وخاصة إلى شرم الشيخ والغردقة عن طريق الوصول للقاهرة واستقلال رحلة أخرى "ترانزيت" للمدينتين، وفقا لصحيفة "فيتو" المصرية.



وانتقد خليل تجاهل وزارةالسياحة للترويج المصري في السوق الروسي على الرغم من انتظام حركة الملاحة الجوية بين القاهرة وموسكو منذ أكثر شهر، ووجود مكتب تابع لهيئة تنشيط السياحة هناك.



وطالب باستغلال تلك الفرصة والترويج للمقصد السياحي المصري قبل بدء مفاوضات استئناف الرحلات الجوية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، وعرض المنتج المصري، خاصة أن السائح الروسي ذهب للعديد من الدول خلال فترة تعليق الرحلات بين البلدين عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة.



