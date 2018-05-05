الآثار: مشاروارت رئيسية جديدة في القاهرة حول توت عنخ آمون

أنسامد - القاهرة، 5 مايو/آيار - يعقد في القاهرة مؤتمر علماء الآثار المصرية، يقدم خلاله الباحثون الإيطاليون نتائج دراسات تدور حول أداه رائعة يمتلكها الفرعون توت عنخ آمون:"خنجره الذي سقط من الفضاء".



ويعتبر هذا المؤتمر الذي يستمر حتى يوم الاثنين 7 مايو هو "مؤتمر توت عنخ آمون العالمي" الرابع الذي يعقده سنوياالمتحف المصري الكبير.



يقدم المؤتمر أحدث الأبحاث العلمية عن أشهر المقابر الملكية في مصر التي إكتشفها هوارد كارتر في عام 1922:ويقدم أيضا فريق بوليتيكنيكو من ميلانو خنجرا عثر عليه على مومياء الملك الشاب.



يد الخنجر من بالذهب، لكن النصل الحديدي المحفوظ تماما هو الذي جذب إهتمام علماء الآثار لفترة طويلة، حيث أن عصر توت عنخ آمون يسبق العصر الحديدي، وهي الفترة التي أصبحت فيها التكنولوجيا ضرورية لإنتاج الأدوات من هذاالمعدن.



وأظهر تحليل الفريق الإيطالي أن النصل أنتج بحديد من خارج الأرض، وهو "نيزك الحديد" الشهير.



