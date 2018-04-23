دبي استقبلت 15 مليون زائر العام الماضي

انسامد - 23 ابريل/نيسان - قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" إن الإمارة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق الرؤية السياحية 2020، الرامية إلى استقبال نحو 20 مليون زائر سنوياً بحلول العقد المقبل، وذلك وفقا لموقع العين الاماراتي.



وأوضح التقرير السنوي لزوار دبي 2017، أن محركات النمو في دبي أسهمت في تحقيق أرقام قياسية جديدة في أعداد الزوّار الدوليين خلال عام 2017، الذين بلغ عددهم 15.8 مليون زائر، بنسبة نمو 2.6% مقارنة مع عام 2016.



وأوضح التقرير أن الأسواق العشر الرئيسية المصدرة للزوار إلى دبي، أسهمت بنسبة 59% من إجمالي عدد الزوار، أما النسبة المتبقية فجاءت من الأسواق الأخرى التي تتسم بالتنوع. وأضاف: "ثلاثة من كل أربعة زائرين، هم من العائلات والأزواج، بينما شكّل الزائرون الأفراد نسبة 14%، والأصدقاء 8%، والزملاء 3% من إجمالي عدد الزوار".



وتابع: "73.8% من الزوار القادمين إلى دبي، جاءوا بقصد الترفيه، بينما شكل الزوار القادمون لزيارة أصدقائهم وعائلاتهم نسبة 13.9% من إجمالي عدد الزوار، وكانت نسبة الزوار بهدف الأعمال 11.5%".



وقال إن 77% من الزوار فضّلوا الإقامة في الفنادق والشقق الفندقية على الإقامة لدى أصدقائهم أو أقاربهم.



وتابع: "حافظ دبي مول على مكانته كأكثر معالم المدينة جاذبية للزوار، حيث قصده نحو 97% من الزوار، أعقبه نافورة دبي بنسبة 81%، والمناطق التراثية والثقافية بنسبة 63%".



وقال التقرير إن "سجل الزوار من ألمانيا وفرنسا أعلى نسبة رضا بين إجمالي الزوار الذين شملهم المسح، فيما جاءت أعلى نسب زيادة في مستويات التأييد والترويج من الجنسيتين الألمانية والصينية".



