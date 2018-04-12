بحضور 15 دولة عربيةالإسكندرية تدشن ملتقى الإعلام السياحي

انسامد - 12 ابريل / نيسان - تنطلق اليوم في الإسكندرية فعالياتُ الملتقى العاشر للإعلام السياحي بمشاركة ١٥ دولة عربية برعاية وزارة السياحة المصرية وهيئة التنشيط السياحي .



ويشتمل الملتقى على العديد من الفعاليات التي تقام لأول مرة منها ورشة عمل حول التواصل الاجتماعي السياحي العربي وزيارة محافظة الفيوم كنموذج للوجهات السياحية العربية البيئية وتشارك العديد من الهيئات السياحية العربية في افتتاح الملتقى العاشر والذي يقام سنوياً في مصر ويهدف إلى إظهار أهمية الإعلام السياحي في تنشيط السياحة إلى مصر وجميع الدول العربية ، وتشارك كل من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة الأردنية والعراق ولبنان والسودان وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وفلسطين بالإضافة إلى مصر وراود منصات التواصل الاجتماعي العربي لأول مرة .



وأوضح الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي أن افتتاح الملتقى هو رسالة عربية للعالم بان السياحة المصرية عادت وبقوة وما الإعلام السياحي العربي إلا وسيلة قوية لإظهار ذلك الأمر وبقوة وأشار إلى العمل المتواصل والمستمر من أجل تنشيط ودعم السياحة العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص، منوهاً بأهمية المركز في العمل السياحي من خلال تدشين عدد من المراكز الإعلامية السياحية في أغلب الدول العربية، والتي تعمل بالتعاون مع الهيئات السياحية وبرامجها المختلفة من خلال إعلام سياحي متخصص ومتطور يهتم بالترويج للبرامج السياحية في الدول العربية والسياحة البينية.



من ناحيته أشاد عوني الدواد الصحفي الأردني ورئيس الجمعية الأردنية للإعلام السياحي بدور وزارة السياحة المصرية لإقامة الملتقى وفعالياته مثمناً دور المركز العربي للإعلام السياحي منذ انطلاقته عام 2008 حتى أصبح له 13 فرعاً في الوطن العربي.



ولفت حسين المناعي رئيس الوفد الإماراتي ورئيس مركز الإمارات للإعلام السياحي الى أن الملتقى سيحتوي على ورش عمل واحتفالا بمرور 10 سنوات على تدشين الفكرة واثنى المناعي على استقبال الأشقاء في مصر للإعلاميين السياحيين العرب من جهة أخرى أوضح خالد الدغيم الأمين العام للمركز السعودي للاعلام السياحي أن إقامة الملتقى للعام العاشر على التوالي في مصر يظهر أهمية مكانة مصر السياحية الكبرى وأن عافية السياحة المصرية هي عافية للسياحة العربية.



كما أشاد رئيس فرع لبنان ورئيس الجمعية اللبنانية للإعلام السياحي، أحمد حموي، بأهمية الإعلام السياحي وما يقدمه في سبيل دعم تنشيط السياحة في الدول العربية، مشدداً على ضرورة وجود إعلام سياحي متخصص واستقطاب أكبر عدد من المتطوعين في المجالات التي تسلط الضوء على مفهوم الإعلام السياحي والتعريف بالبرامج السياحية المختلفة.



كما نوه محمد عبدالقادر رئيس المركز السوداني للإعلام السياحي بدور المركز في مختلف الدول العربية فيما أشاد رئيس الجمعية الجزائرية للإعلام السياحي، هدير عبدالقادر بإنجازات المركز العربي على مستوى الجزائر ودول المغرب العربي.



كما أكد جاسم التنيب، مسؤول المركز العربي بدولة الكويت، دعمَ الكويت للسياحة المصرية وأشار إلى مبادرة سمو أمير البلاد بدعم السياحة المصرية.



من جهتها أوضحت ليلى عطية الله الإعلامية ورئيس الجمعية التونسية للإعلام السياحي الطرق الحديثة وتجارب تونس الإعلامية مشيدة بتجربة السياحة المصرية في الصمود أمام كل العوائق التي هددت مسيرتها.



