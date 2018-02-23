انطلاق مهرجان الجاز في الرياض لـ3 أيام

أنسامد - 23 فبراير /شباط/ - شهدت العاصمة السعودية الرياض، امس الخميس، انطلاق فعاليات أول مهرجان للجاز والطعام والفنون يقام في المملكة العربية السعودية. ووفقا لموقع العين الاماراتي، شهد الحفل الذي أقيم في النادي الدولي للجولف، حضوراً كبيراً.



وقال عبادة عوض، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لفعاليات المهرجان، إن المهرجان باع أكثر من 6 آلاف تذكرة للحفلات التي تقام على مدار 3 أيام من الخميس وحتى 24 فبراير الجاري.



وأشار عوض إلى أن هناك فرقاً متنوعة الثقافات والخلفيات من أمريكا وتحديداً نيوأورليانز، حيث انتشرت ثقافة موسيقى الجاز منها إلى العالم. وفي إعلانها عن المهرجان، أكدت هيئة الترفيه السعودية، أنه «يحتفل بثقافة موسيقى الجاز التي نشأت في بداية القرن العشرين، والتي ألهمت مدارس فنية أخرى، سمعية وبصرية». وأضافت: "المهرجان فرصة للزوار لعيش تجربة الجاز في بيئة فريدة تمتاز بالطابع الصناعي"، مشيرة إلى أنه سيقام في أجواء فنية مع الإيقاعات الهادئة يجتمع الرسامون وعشاق الجاز في مكان واحد.



