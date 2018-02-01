بدءأعمال المسح الرداري الثالث على مقبرة توت عنخ امون

انسامد - اول فبراير / شباط - بدأت اليوم البعثة الإيطالية لكلية بولي تكنيك بجامعة تورينو، أعمال المسح الراداري على مقبرة الملك توت عنخ أمون بمحافظة الأقصر والتي يتم أجرائها للمرة الثالثة للتأكد من صحة الافتراضات والأراء التي اثيرت في السنوات السابقة بشأن وجود فجوات داخل المقبرة.



وأوضح الدكتور محمد أسماعيل المشرف على اللجان الدائمة والبعثات الأجنبية بالوزارة، أن أعمال المسح الراداري هذه تأتي في إطار حرص وزارةالآثار على المصداقية العلمية وتلبية لتوصيات المؤتمر العلمي الذي عقد في 2016 بمقر المتحف المصري الكبير لمناقشة تلك الافتراضات، حيث كان المؤتمر قد أوصى بضرورة إجراء مسح راداري ثالث بعد خروج أعمال المسح الراداري الأول والثاني بنتائج مغايرة غير متطابقة.



وأضاف د. اسماعيل أن أعمال المسح ستستمر على مدار أسبوع كامل سيتم بعدها دراسة و تحليل ما توصل إليه فريق العمل من نتائج حتى تُعلن بين الأوساط العلمية والأثرية بشكل مفصل.



كما أكد أن الأعمال الجارية جاءت بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية والحصول على كافة الموافقات الأمنية اللازمة، مشيرا الي أن الأجهزة الرادارية المستخدمة تعد من احدث الاجهزة المتعارف عليها في هذا المجال كما انها تعمل بشكل آمن لا يمثل اية خطورة على الآثر, مشددا على أن الأعمال الجارية تقتصر على المسح الراداري فقط.



