أجمل 10 مطارات في العالم.. بينها اثنان عربيان

انسامد - 31 يناير / كانون ثاني - يتربع مطاران عربيان دبي و المنارة المغربي على قائمة المطارات العشرة الأجمل في العالم بأكمله، وذلك وفقاً لقائمة جديدة تمكنت من تصنيف المطارات من حيث الجمال والفن المعماري، واختارت المطارات العشرة الأجمل على مستوى كل دول العالم.



وجاءت القائمة عبر موقع "بزنس إنسايدر" العالمي المتخصص بأخبار المال والأعمال والناطق باللغة الإنجليزية، حيث وضع الموقع كلاً من مطار دبي الدولي ومطار المنارة في مدينة مراكش المغربية على هذه القائمة، إلا أن الموقع أشار إلى أن هذا التصنيف يتعلق بالجمال المعماري للمطار وليس بموقعه الجغرافي ولا بحجمه ولا بأعداد مستخدميه. وفيما يلي المطارات العشرة الأجمل في العالم: مطار مدريد، في إسبانيا، وهذا المطار استقبل أول رحلة تجارية له في العام 1933 إلا أن المبنى الجديد لهذا المطار افتتح في العام 2006، وخلال العامين الماضيين استخدمه أكثر من 50 مليون مسافر، ويُعتبر الأجمل من الناحية المعمارية في العالم حالياً.



مطار فانكوفر الدولي في كندا، وهذا المطار يرغب كثيرون بزيارته حتى دون أن يستخدموه للسفر، والسبب في ذلك أنه يتضمن عدداً من معارض الأسماك "أكواريوم" اللافتة للنظر والممتعة للأطفال والكبار.



مطار تشانجي الدولي في سنغافورة، وهذا المطار تم تصنيفه على أنه "الأفضل في العالم" من قبل المستخدمين الذين شاركوا في استفتاء لموقع "سكاي تراكس"، وهذا المطار يتمثل جماله في أنه يحتوي على العديد من الحدائق إضافة الى مسرح وبركة سباحة.



مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا، وفي هذا المطار الفاخر يوجد عشر صالات فاخرة، ومركز للمساج والتدليك، ويمكن للمسافرين عبره الاسترخاء والاستمتاع قبل الرحلة.



مطار ميونخ في ألمانيا، وفي هذا المطار مساحة مخصصة للفعاليات إضافة إلى أنه يستضيف سنوياً فعاليات لركوب الدراجات والتزلج على المياه.



مطار حيدر أليف الدولي في أذربيجان، واستخدم هذا المطار أكثر من 4 ملايين مسافر خلال العام 2006.



مطار شينزون باوون الدولي في الصين، والمبنى الثالث من هذا المطار يمثل تحفة معمارية نادرة تشبه خلية النحل.



مطار هونغ كونغ الدولي، ويتضمن هذا المطار ملعباً للغولف يتوافق مع المعايير الأميركية لهذه اللعبة، كما يتضمن مسرحاً عالي المواصفات.



مطار دبي الدولي في دولة الامارات، وهذا المطار كان في العام 2016 الأكثر إشغالاً على مستوى العالم حيث استخدمه أكثر من 83.6 مليون مسافر من مختلف أنحاء الكون.



مطار المنارة في مدينة مراكش المغربية، وفيه عدد من المزايا المعمارية المذهلة، ومن بينها تلك الزخارف والنقوش المرصعة بالزجاج في مبنى المطار والتي ليس لها مثيل في العالم.



