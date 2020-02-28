ماتاريلا يحذر من "المخاوف غير المنطقية" بسبب كورونا

أنسامد - 28 فبراير / شباط - حذر الرئيس سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة من "المخاوف غير المنطقية" فيما يتعلق بحالة طوارئ الفيروس كورونا خلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الثلاثين لتيليثون Telethon، وهو ماراثون متلفز لتمويل الأبحاث الطبية حول الأمراض الوراثية النادرة.



وقال الرئيس: "المعرفة تساعد في تحمل المسؤولية وهي ترياق قوي ضد المخاوف غير المنطقية والدوافع التي تؤدي إلى سلوك غير معقول دون فائدة ، كما حدث في بعض الأحيان هذه الأيام".



وأضاف "في هذا اليوم المكرس للأمراض النادرة ، يجب أن نشعر بواجب أن نشكر أولئك الذين يعملون بجهد وتضحية ونبذ لمواجهة خطر فيروس كورونا: الأطباء والممرضات وموظفي الحماية المدنية والباحثين والنساء والرجال في القوات المسلحة والشرطة ، كل أولئك الذين هم على نحو ما على خط المواجهة ".



