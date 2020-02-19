القمةالإيطاليةالروسية:العمليةالأوروبيةلحظرالتسليح على ليبيا

انسامد - 19 فبراير - شباط - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن موسكو تعدّ "محاورًا مهمًا في حل الأزمة الليبية"، مضيفا: "سيكون التزامها بتفضيل موقف بنّاء ومعتدل من جانب الأطراف المعنية، أمرًا أساسيًا" وأضاف دي مايو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع كل من وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، في ختام القمة الإيطالية الروسية التي انعقدت، في روما الثلاثاء، "إذا أردنا العمل على وقف دائم لإطلاق النار ووضع حد لهذه الحرب بالوكالة، يجب علينا أن نوقف دخول الأسلحة" إلى ليبيا، وفقاً لـ "آكي" وتابع: "لذلك، فالمهمة التي قررها الاتحاد الأوروبي لفرض الحصار، تمثل أداة فعالة لحظر وصول الأسلحة، مبنية على تفويض سابق من مجلس الأمن الدولي".



