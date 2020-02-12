تصفية اير ايطاليا

انسامد - 12 فبراير - شباط - اير ايطاليا وهي ثاني اكبر شركة طيران إيطالية بعد اليطاليا خضعت للتصفية. وداعا للقاعدة التاريخية لأولبيا وميلانو مالبينسا ، وهو خيار استراتيجي لتطوير العلاقات الدولية في خطط الشركة الطموحة..



إجمالاً ، هناك حوالي 1200 موظف ، من بينهم 550 موظفًا في سردينيا معرضون للفصل من الشركة.



بسبب المصاعب و مشاكل التشغيل المستمرة قرر المساهمون في الشركة بالإجماع تجميد الشركة تمهيدا للتصفية.



وفي بيان لها قررت الشركة انها ستعمل على تشغيل الرحلات حتى 25 فبراير بشكل منتظم في الأوقات والأيام التي توفرها شركات اخري ناقلة بينما سيتم إعادة اموال الحجز كاملة و تعويض الركاب الذين حجزوا رحلاتهم بعد 25 فبراير.



في مذكرة اعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استعدادها مرة أخرى للقيام "بدورها في دعم تنشيط ونمو الشركة ، لكن هذا لن يكون ممكناً إلا بالتزام جميع المساهمين".



طلبت وزيرة النقل باولا دي ميشيلي عقد اجتماع عاجل مع الشركة صباح اليوم ، ودعوتها إلى تعليق أي قرار يتعلق بالتصفية المحتملة للشركة حتى اجتماعها مع الوزارات المعنية...و اشارت ان "قرار تصفية شركة بهذا الحجم غير مقبول دون إبلاغ الحكومة أولاً ودون النظر بجدية في أي بدائل ، لذلك - قال الوزير - أتوقع تعليق شركة اير ايطالي القرار حتى الاجتماع الذي يمكننا تحديد موعده بالفعل في بدءا من الساعات القليلة المقبلة ".



