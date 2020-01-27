ايطاليا تحذر من فيروس كورونا الجديد

انسامد - 27 يناير - كانون الثاني - اعدت وزارة الصحة الايطالية تعليمات خاصة نشرتها في مطار روما فيوميتشينو للوقاية من مرض كورونا الذي يجتاح مدينة ووهان الصينية حاليا منعا لوصوله الي ايطاليا.



من بين التعليمات المنشورة..راجع طبيبك قبل التوجه الي الصين و تأجيل السفر الا في حالة الضرورة القصوي و التزام الراحة في حالة الاصابة بالانفلونزا المصحوبة بالسعال و الحرارة المرتفعة.



و يشير التقرير الي ان السعال و ارتفاع الحرارة المصحوبين بصعوبة في التنفس من الاعراض الخطيرة التي يجب التعامل معها بحذر كبير خاصة علي ضؤ انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الجديد.



و علي موقعها علي الانترنت تحذر وزارة الصحة الايطالية من التعامل مع الحيوانات غير المطهية و كافة المنتجات الحيوانية و مراجعة الطبيب باسرع وقت في حالة ظهور الاعراض و التواصل مع القنصليات و السفارات الايطالية في الخارج في حالة الاصابة..و مراجعة الطبيب ايضا بعد العودة من الصين اذا ظهرت اي من الاعراض السابقةكاجراء احترازي.



و اشارت في النهاية الوزارة الي عدم وجود دواء محدد لعلاج المرض و لكن الطبيب يمكنه تحديد العلاج الداعم حسب كل حالة علي حدا.



