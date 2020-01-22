دي مايو:الاتحاد الاوروبي يعد اتفاقية بشأن المهاجرين

انسامد - 22 يناير - كانون الثاني - قال وزير الخارجية لويجي دي مايو إن الاتحاد الأوروبي بصدد وضع اتفاقية جديدة بشأن المهاجرين.



وقال دي مايو ، متحدثًا عقب اجتماعه مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس ومفوضة الشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسون ، "لقد أعادت مفوضية الاتحاد الأوروبي فتح المفاوضات حول مسألة الهجرة واللجوء وسرعان ما سيصلان إلى اتفاق أوروبي جديد ".



وأضاف دي مايو أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع صياغة سياسة للهجرة دون إيطاليا.



وقال "إيطاليا هي الدولة في أوروبا التي عانت من أزمة الهجرة في السنوات العشر الماضية ، وخاصة منذ أن قصفت بعض (الدول) ليبيا في عام 2011 مضيفا "ولهذا السبب نحن مستمرون في القول إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.



وقال إنه نقل إلى شيناس ويوهانسون "مفهومًا بسيطًا للغاية: إيطاليا هي اكثر دولة قدمت الكثير في هذه السنوات فهي من بين الدول الخمس التي رحبت بأكبر عدد من المهاجرين في الاتحاد الأوروبي ، لكن طلبات اللجوء أعلى في أماكن أخرى ، على سبيل المثال في فرنسا ، وهذا يدل على أن العديد من الأشخاص الذين يهبطون على سواحلنا ليس لديهم نية للبقاء بدلاً من ذلك ، يريدون الذهاب إلى شمال أوروبا .



