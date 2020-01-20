قمة برلين: التزام كامل بالحل السلمي للازمة الليبية

انسامد - 20 يناير - كانون الثاني - اختتمت اعمال مؤتمر برلين حول ليبيا والذي كان قد انطلق بمشاركة 12 دولة بالاضافة الى الأمين العام للأمم المتحدة . وعقدت المستشارة الألمانية ميركل والامين العام للأمم المتحدة انطونيو غويترش في ختام اعمال الاجتماع مؤتمرا صحافيا أكدوا فيه ان كل المشاركين أكدوا على ضرورة دعم الحل السلمي وانه لا حل عسكري للازمة في ليبيا . واكدت ميركل في المؤتمر الصحافي ان المؤتمر قدم إسهاما كبيرا لدعم جهود الامم المتحدة لتسوية الأزمة الليبية وجميعنا متفقون على اننا بحاجة. الى حل سياسي بدلا من الحل العسكري . واضافت ميركل ان المشاركين في المؤتمر اتفقوا على انشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار على ان ان تجتمع اللجنة المشكلة لهذا الغرض الأسبوع المقبل . من جانبه أشار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويترش الى ان كل المشاركين في مؤتمر برلين أكدوا على عدم وجود حل عسكري. في ليبيا. والى ضرورة الالتزام بالحل السلمي ، حاثا المجتمع الدولي على الالتزام بحظر توريد السلاح الى ليبيا . ودعا غوريتش الدول المشاركة وغيرها الى احترام حظر ونريد السلاح الى ليبيا ، وان الامم المتحدة ستسعى لعقد اجتماعات اخرى . وعبر غويترش عن قلق المجتمع الدولي من إغلاق حقول النفط وتوقف بعضها عن الانتاج . وزير الخارجية الألماني اكد ان المؤتمر أوجد مفتاحا للازمة الليبية من خلال الاتفاق على انشاء لجنة لمتابعة تضمن تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر ، وانه يجب العمل على جمع أطراف النزاع لبحث وقف إطلاق النار والانتقال الى العملية السياسية الشاملة