وزير الخارجية الإيطالي يرحب بوقف اطلاق النار في ليبيا

أنسامد 12 يناير/ كانون الثاني - رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا من قبل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.



وقال دي مايو في صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: إن إعلان هدنة في ليبيا من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج واللواء حفتر خبر جيد، لأنه يخلق مساحة لمزيد من الحوار، مشيرا إلى أن الطريق لا يزال طويلا، الا أننا في الطريق الصحيح.



وتابع: بالنسبة لإيطاليا، لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام من خلال الحل الدبلوماسي، لهذا السبب عملنا بلا كلل كحكومة لتقديم دعمنا الكامل لمؤتمر برلين.



وأكد أهمية إشراك جميع الأطراف الفاعلة في الازمة الليبية وجلوسها على طاولة المفاوضات لتحقيق الاستقرار في البلد والمنطقة.



وقال وزير الخارجية الايطالي: إذا ظلت أوروبا موحدة، فسنكون قادرين على وقف أي تدخل خارجي وخاصة دخول الأسلحة إلى ليبيا. إذا كان هناك حظر على الأسلحة، فيجب علينا ضمان احترامه، برا وجوا وبحرا.



ونوه أن ليبيا بالنسبة لايطاليا مسألة أمن قومي واستقرار في منطقة البحر المتوسط بأكملها، مختتما بقوله: لا يزال هناك الكثير من العمل يجب القيام به. ولكن اليوم هو بالتاكيد خطوة ايجابية بعد اشهر من الجمود. لقد قامت ايطاليا بدورها.



