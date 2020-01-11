أنسا : جوزيبى كونتى يزور مصر ويلتقى السيسى الإثنين

أنسامد - 11 يناير /كانون الثاني - أكدت وكالة أنسا الإيطالية، أن جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، سوف يجري زيارة إلى تركيا، صباح ‪الإثنين المقبل، للقاء رجب طيب أردوغان، حيث يتجه مساء اليوم ذاته إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الوساطة التي تقوم بها روما فيما يتعلق بالتطورات المتسارعة على صعيد الأزمة الليبية، مؤكدة أن جدول أعمال ومباحثات رئيس الوزراء الإيطالي سيكون مزدحمًا خلال هاتين الزيارتين وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يستقبل كونتي، اليوم السبت، فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في زيارة كانت مقررة قبل يومين، إلا أن السراج قد قرر إلغاءها في اللحظات الأخيرة، اعتراضًا على استقبال كونتي، قائد الجيش الوطني الليبي، اللواء خليفة حفتر.



وكان وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، قد أنهى قبل يومين، جولة شرق أوسطية مماثلة تضمنت تركيا ومصر والجزائر، حيث شارك في الاجتماع الخماسي التنسيقي الذي ضم أيضًا وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا بوزارة الخارجية المصرية.



