دي مايو يتوجه الي تركيا لبحث المسألة الليبية

انسامد - 8 يناير - كانون الثاني - يتوجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى إسطنبول بعد اجتماع استثنائي مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل امس الثلاثاء حول ليبيا .



سيلتقي دي مايو بنظيره التركي جواد ظريف اعلنت أنقرة ارسال قوات لتعزيز الحكومة الليبية المحاصرة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والتي تعترف بها الأمم المتحدة ، والتي تتعرض لهجوم متواصل منذ أبريل / نيسان من قبل قائد القوات المسلحة الليبية الشرقية الجنرال خليفة حفتر.



دار اجتماع بروكسل حول الوضع في ليبيا التي مزقتها الصراعات بين دي مايو ونظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل. وقال دي مايو على فيسبوك "الموقف على الأرض في ليبيا دقيق للغاية لكن هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون غير نشط". "تحدثت عن ذلك مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ، الذي تناولنا معه القضية الإيرانية أيضًا.



