البنتاجون: ترمب أمر بقتل سليماني

انسامد 3 يناير / كانون الثاني - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة أن الجيش الأمريكي قتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف البنتاجون في بيان له: بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام الجيش الأمريكي بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".



وتابع أن سليماني وفيلق القدس كانا وراء مقتل المئات من الأميركيين وقوات التحالف، مشيرة إلى أن سليماني كان يخطط لهجوم على دبلوماسيين أميركيين في سفارة واشنطن في بغداد، وهو مسؤول عن عمليات إرهابية عديدة.



ونوه البيان أن الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع، موضحا أن الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران.



ونفذت الولايات المتحدة غارة جوية فجر الجمعة استهدفت عددا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد.



