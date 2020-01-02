رائدةالفضاء الايطالية سامانثا تغادر القوات الجوية

انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - قالت مصادر عسكرية إن سامانثا
كريستوفوريتي ، رائدة فضاء إيطالية في وكالة الفضاء الأوروبية
(إيسا) ، تغادر سلاح الجو الإيطالي ، مؤكدة تقرير نشرته صحيفة
كورييري ديلا سيرا اليومية في ميلانو.
قالت مصادر سلاح الجو إن كريستوفوريتي ، أول رائدة فضاء إيطالية
تنضم إلى وكالة الفضاء الأوروبية والمعروفة في إيطاليا باسم
"أستروسامانثا" ، تغادر بعد 19 عامًا من الخدمة الجوية الإلزامية.
وبحسب ما ورد أعلنت كريستوفوريتي قرارها في مناسبات عديدة لرئيس
أركان القوات الجوية ، الجنرال ألبرتو روسو.
يوم الثلاثاء هو آخر يوم لها في الخدمة على الرغم من أنه من
المتوقع أن تسافر رائد الفضاء ، وهو أيضًا طيار ومهندس ، إلى
إسترانا يوم الخميس حيث تتمركز قيادتها في توديع.
استبعدت مصادر القوات الجوية أن الخلافات كانت وراء قرار
كريستوفوريتي بترك الخدمة