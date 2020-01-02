Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
رائدةالفضاء الايطالية سامانثا تغادر القوات الجوية
    انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - قالت مصادر عسكرية إن سامانثا كريستوفوريتي ، رائدة فضاء إيطالية في وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) ، تغادر سلاح الجو الإيطالي ، مؤكدة تقرير نشرته صحيفة كورييري ديلا سيرا اليومية في ميلانو.

    قالت مصادر سلاح الجو إن كريستوفوريتي ، أول رائدة فضاء إيطالية تنضم إلى وكالة الفضاء الأوروبية والمعروفة في إيطاليا باسم "أستروسامانثا" ، تغادر بعد 19 عامًا من الخدمة الجوية الإلزامية.

    وبحسب ما ورد أعلنت كريستوفوريتي قرارها في مناسبات عديدة لرئيس أركان القوات الجوية ، الجنرال ألبرتو روسو.

    يوم الثلاثاء هو آخر يوم لها في الخدمة على الرغم من أنه من المتوقع أن تسافر رائد الفضاء ، وهو أيضًا طيار ومهندس ، إلى إسترانا يوم الخميس حيث تتمركز قيادتها في توديع.

    استبعدت مصادر القوات الجوية أن الخلافات كانت وراء قرار كريستوفوريتي بترك الخدمة
    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    احتفالات الميلاد في ايطاليا
    فيديو

    احتفالات الميلاد في ايطاليا

    ألبوم الصور