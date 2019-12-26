وزيرا خارجية روسيا وايطاليا يبحثان جهود عمليةالسلام في ليبيا

انسامد - 26 ديسمبر - كانون الاول - بحث وزير الخارجية الروسي " سيرغي لافروف " مع نظيره الإيطالي " لويجي دي مايو " تداعيات الازمة السياسية والامنية التي تمر بها ليبيا . وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن وزير الخارجية الروسي " سيرجي لافروف " أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيطالي لمناقشة تلك الازمة . وأوضح البيان أن الوزيرين بحثا الوضع في ليبيا وشددا على الحاجة إلى أقصى تنسيق للجهود المبذولة لمواكبة عملية السلام الليبية على المستوى الدولي إلى جانب الدور الرئيسي للأمم المتحدة. وأشار البيان إلى أن الوزيرين اتفقا على الحاجة إلى التركيز على الجهود المبذولة لتطوير الحوار بين الأطراف في ليبيا مع مراعاة مصالح الدول المجاورة و البلدان الأخرى في المنطقة.



