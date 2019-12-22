أردوغان يعلن زيادة الدعم العسكري إلى ليبيا

أنسامد - 22 ديسمبر/ كانون الأول - صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستزيد من الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبي، لافتا إلى أن أنقرة لن تتراجع عن تنفيذ ما تقتضيه مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة فايز السراج.



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان قوله: سنزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني، إذا تطلب الأمر، وسنقيم كل الإمكانيات البرية والجوية والبحرية، مضيفا: تركيا لن تتراجع حتما عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا.



ومن جهته، صرح وزير الدفاع التركي: سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا في ليبيا أيضا، حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن، كما في سوريا.



يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري.



