إيطاليا تنظم مؤتمرا وزاريا عن التعاون والشراكة مع دول آسيا

أنسامد - 12 ديسمبر /كانون الأول - يشهد يوم غد الجمعة إنعقاد مؤتمر إيطاليا-آسيا الوسطى، تحت عنوان "تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون والشراكة"، تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومعهد دراسات السياسة الدولية (ISPI) .



وسيخاطب الجلسة الصباحية وزير الخارجية، لويجي دي مايو ورئيس معهد دراسات السياسة الدولية، جيامبييرو ماسّولو، وستكون الجلسة مفتوحة أمام الصحافة.



ويشارك في هذا الحدث وزراء خارجية قرغيزستان (تشينجيز أيداربيكوف)، أوزبكستان (عبد العزيز كاميلوف) وطاجيكستان (سراج الدين مُهر الدين) ونائبا وزيري خارجية كازاخستان وتركمانستان، إضافة إلى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى وآخرين.



