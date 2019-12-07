إيطاليا تدعو لوقف إطلاق النار الليبي

أنسامد - 7 ديسمبر /كانون الأول - دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يوم أسم الجمعة إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا في كلمته الافتتاحية في حدث ميد حوارات روما.



وأشار دي مايو إلى أنه في ظل "سباق متنامٍ للحصول على أسلحة أكثر تطوراً ومرتزقة أجانب ، يعتمد موقف إيطاليا على ثلاثة خطوط إرشادية: حث جميع الأطراف المعنية على تجنب المزيد من التصعيد وتحقيق وقف لإطلاق النار ، واستئناف دعم الجهود السياسية للأمم المتحدة وتعزيز تماسك المجتمع الدولي والتوصل إلى حل سياسي دائم لصالح الشعب الليبي ".



وأضاف أنه تمشيا مع هذا النهج ، "نعتقد أن من الأهمية بمكان أن تتوقف الجهات الفاعلة الدولية المختلفة المتورطة في النزاع عن تدخلها الخارجي وانتهاكاتها لحظر الأمم المتحدة". وأشار وزير الخارجية إلى أن "ليبيا تمثل إشكالية بسبب تعدد المصالح الوطنية في اللعب والنهج المتكامل لأعمالنا. ومصالح إيطاليا الوطنية في ليبيا ترتكز على مبادئ الوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية للبلد".



