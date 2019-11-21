المفوضية الاوروبية توافق علي ميزانية ايطاليا 2020

انسامد - 21 نوفمبر - تشرين ثان - أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها علي مشروع ميزانية إيطاليا لعام 2020 على الرغم من أنها تخاطر "بعدم الامتثال لميثاق الاستقرار والنمو في عام 2020".



و قد اعلنت المفوضية نفس الموقف بالنسبة لبلجيكا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا. وقالت المفوضية "إن تنفيذ خطط هذه الدول الأعضاء قد يؤدي إلى انحراف كبير عن مسارات التكيف نحو هدف الميزانية على المدى المتوسط". و اكدت المفوضية كذلك انه في حالات بلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ، من المتوقع أيضًا عدم الامتثال لمعيار تخفيض الديون.



أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، فالديس دومبروفسكيس ، عن قلقه إزاء الديون المرتفعة لإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، ودعاها إلى التحرك.



وقال دومبروفسكيس "يجب على الدول الأعضاء التي لديها مستويات مرتفعة للغاية من الديون - مثل بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا - الاستفادة من انخفاض الإنفاق على الفوائد لتخفيض ديونها"...و ان هذه يجب أن تكون أولويتهم حيث نتوقع منهم ألا يحترموا قاعدة الديون و انهذا أمر مقلق لأن الديون العالية تحد من القدرة على الاستجابة للصدمات الاقتصادية وضغوط السوق.



