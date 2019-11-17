ليبيا: حكومة الوفاق ترفض تسليم سيف الإسلام للجنائية الدولية

أنسامد - 17 نوفمبر/ تشرين الثاني - رفضت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية تسليم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت الوزارة في بيان لها على تمسكها بما وصفته "السيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضائها الوطني".



وأضافت أنها لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية.



وأشار البيان إلى أن الوزارة سبق لها أن نازعت القضاء الدولي في قضية عبد الله السنوسي بناء على قرار مجلس الأمن، أمام ذات المحكمة، واستطاعت أن تخرج من النزاع باعتراف من محكمة الجنايات الدولية في قدرة القضاء الوطني على محاكمة السنوسي محاكمة عادلة، وفقا للمعايير الدولية.



